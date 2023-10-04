Intel планирует IPO подразделения программируемых решений в следующие 2-3 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Intel Corp. планирует выделить бизнес в сфере программируемых решений (Programmable Solutions Group, PSG) в самостоятельное подразделение с 1 января 2024 года.

В следующие 2-3 года Intel намерена вывести PSG на IPO, говорится в пресс-релизе компании. Она также может рассмотреть возможность привлечения частных инвесторов в PSG при сохранении за собой контрольной доли в этом бизнесе.

Intel начнет указывать PSG как самостоятельное подразделение в отчетности за первый квартал 2024 года.

"Это даст PSG автономию и гибкость, необходимую для ускорения роста бизнеса и более эффективной конкуренции в сфере программируемых чипов (FPGA), которые используются широким кругом отраслей, включая дата-центры, коммуникационный, промышленный, аэрокосмический и оборонный сектора", - говорится в пресс-релизе Intel.

Возглавит PSG исполнительный вице-президент Intel Сандра Ривера. Она сохранит за собой пост главы Data Center and AI (DCAI), ориентированного на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, пока новый лидер для этого бизнеса не будет найден.

Intel и PSG сохранят стратегическую взаимосвязь.

Согласно сторонним прогнозам, которые приводит Intel, рынок FPGA-чипов будет расти в среднем более чем на 9% в год в период с 2023 по 2027 год, и к концу этого периода его объем достигнет $11,5 млрд.

С начала 2023 года капитализация Intel выросла на 35%.