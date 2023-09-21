Суд удовлетворил иск Совкомбанка о взыскании с Ситибанка $24 млн

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Совкомбанка о взыскании с американского Citibank и его российской "дочки" $24,1 млн. Об этом сообщает сайт суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Ранее "Ведомости" сообщали, что претензии Совкомбанка к нью-йоркскому Citibank и российскому Ситибанку на $24 млн касаются задолженности американского банка по страхованию рисков при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам. После того как Совкомбанк попал в феврале 2022 года под блокирующие санкции США, Citibank заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения. Из-за санкций Совкомбанк не может обратиться с иском по месту нахождения американского Citibank, поэтому российский Ситибанк фигурирует в иске в качестве второго ответчика.

Защита Ситибанка в ответ на это заявила, что российский банк не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком.

Совкомбанк по итогам второго квартала 2023 года занял 8-е, Ситибанк 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".