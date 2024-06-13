Ритейлер "Лента" подал иск к Citibank почти на 110 млн рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы на 109,67 млн рублей к Citibank и его российскому подразделению АО "Коммерческий банк "Ситибанк", говорится в данных картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 11 июня и к производству пока не принято. Подробности по делу не указаны.

Представитель ритейлера пояснил "Интерфаксу", что подача иска связана с тем, что в марте 2022 года "Лента" перевела зарубежным контрагентам платежи на сумму около $1,2 млн, которые заморозил банк-корреспондент Citibank.

"Мы привлекаем к ответственности его российское подразделение на основании закона и имеющейся практики", - отметили в компании.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер.