На кредитование АПК нужно еще 45 млрд рублей в связи с повышением ставки ЦБ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Потребность в дополнительных средствах для кредитования АПК в связи с повышением ставки ЦБ оценивается в 45 млрд рублей, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сослалась на расчеты Минсельхоза.

"По оценкам министерства, это порядка 45 млрд рублей, - сказал она. - На сегодняшний день источник определен - это средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные".

По ее словам, решение о выделении таких средств в ближайшее время будет принято.

Из-за повышения ставки ЦБ Минсельхоз был вынужден приостановить льготное кредитование АПК - как краткосрочное, так и инвестиционное.

Как заявил 20 сентября в Госдуме глава ведомства Дмитрий Патрушев, в результате совместной работы с Минфином были определены источники дополнительного финансирования. Кредитование может возобновиться уже к концу сентября.