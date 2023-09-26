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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Финансирование АПК РФ в 2024 году может увеличиться до 488 млрд руб.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование АПК РФ в следующем году предусмотрено в сумме 488 млрд рублей, говорится в проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с которым ознакомился "Интерфакс".

Это больше, чем запланировано законом о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. На 2023 год предусмотрено 453 млрд рублей, на 2024 год - 430 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета, на 2025 год предусмотрено 357,592 млрд рублей, на 2026 год - 339 млрд рублей.

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