Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, который предлагает не продлевать на 2024 г. ряд особенностей регулирования корпоративных отношений, внесен в Госдуму. Так, с 1 января 2024 г. предлагается признать утратившей силу норму о том, что ЦБ вправе определять перечень информации о банках и финансовых организациях, которую можно не раскрывать.

Документ (№444871-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по собственности Сергеем Гавриловым.

Норма о том, что решением совета директоров ЦБ может быть определен перечень информации кредитных, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, которую компании вправе не раскрывать, действует до 31 декабря 2023 г. включительно. Соответствующий закон Госдума приняла в марте 2022 г., потом действие нормы продлили до конца 2023 г. Во внесенном документе данный пункт предлагается признать утратившим силу с 1 января 2024 г.

Также предлагается не продлевать действующую до 31 декабря 2023 г. норму о праве банков продавать физлицам слитки драгметаллов за валюту. Ранее Минфин пояснял, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото должны стать для граждан идеальной альтернативой скупке долларов. Норма также была введена в марте 2022 г.

Согласно тексту документа, с 1 января 2024 г. утрачивает силу действующий временный запрет для российских страховщиков на заключение сделок со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств или являющимися подконтрольными лицам недружественных государств. Норма не действовала только в части сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.