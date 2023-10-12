В ЦБ увидели ограничение прав миноритариев АО в избрании совета директоров на три года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Увеличенный до трех лет срок полномочий советов директоров акционерных обществ (АО) ограничивает возможности миноритариев выдвигать их представителей в эти органы, сообщил заместитель директора департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Зорин.

Он заявил об этом на конференции "Корпоративное право 2023", организованной журналом "Акционерное общество".

В 2023 году АО получили возможность избрать совет директоров со сроком полномочий в три года. Несмотря на то, что, по данным ЦБ, этой опцией воспользовались только три компании из первого котировального списка "Мосбиржи" и три из второго, это право депутаты предложили продлить на 2024 год. Соответствующий законопроект (№ 444871-8) в сентябре внесла в Госдуму группа законодателей во главе с председателем комитета палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым.

По действующим правилам любой акционер или группа акционеров, консолидировав 2% голосующих акций, имеет право выдвинуть своего кандидата или поддерживаемого миноритарными акционерами независимого директора в совет директоров эмитента.

"Если вы в предыдущем году не консолидировали необходимое количество голосов для того, чтобы выдвинуть своего члена совета директоров, то с принятием этих послаблений вы теряете такое право <...> на три года. Это, на наш взгляд, не совсем правильно и не отвечает интересам акционеров и инвесторов", - сказал Зорин.

При этом с подобными ограничениями не сталкиваются мажоритарные акционеры.

"Если что-то мажоритарному акционеру не нравится, он в любой момент может собраться (инициировать проведение собрания акционеров - ИФ) и переизбрать совет директоров, не будет ждать три года. А вот миноритарий три года должен ждать для того, чтобы выдвинуть своего члена совета директоров. Наверное, это как бы, на мой взгляд, не очень правильно и не совсем справедливо по отношению к миноритарным акционерам", - сказал Зорин.

Ранее с аналогичной критикой норм о пролонгированном сроке полномочий советов директоров выступала Ассоциация профессиональных инвесторов. Она обращала внимание на то, что миноритариям для созыва внеочередного собрания необходимо консолидировать не два, а уже 10% голосующих акций, а также получить одобрение мажоритарного акционера на прекращение полномочий действующего совета директоров.