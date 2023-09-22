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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ВТБ с 22 сентября повышает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ и решениями других игроков повышает с 22 сентября ставки по рыночным ипотечным программам, говорится в сообщении банка.

Базовая ставка по рыночным программам увеличивается на 0,5 процентного пункта. Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, - от 14%.

Кроме того, в связи с новыми требованиями правительства, которые снижают размер субсидии банкам на 0,5 п.п., ВТБ с 22 сентября отменяет действовавшие дисконты к ставкам по государственным программам ипотеки.

Заявки, поступившие до 22 сентября по всем программам, банк рассмотрит по "старым" условиям, а полученное по ним решение, включая ставку, будет действовать три месяца.

По потребительским и автокредитам ВТБ пока минимальные ставки не меняет.

На этой неделе о планах изменить условия по ипотеке в рамках госпрограмм сообщил Сбербанк.

Так, с 20 сентября банк установил единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам и отменил действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации. Глава банка Герман Греф также сообщил, что Сбербанк с 22 сентября повысит ставки по базовым ипотечным программам.

ВТБ
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