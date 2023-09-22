ВТБ отметил рекордный спрос на ипотеку перед повышением ставок

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сумме 174 млрд рублей за три недели перед повышением ставок, сообщили в пресс-службе банка.

"Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено "бумом" на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ", - рассказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Это на 63% больше, чем в среднем за месяц. В банке напомнили, что рекордным стало 19 сентября. Тогда выдали 23,7 млрд рублей. Всего в этом году банк выдал 1,03 трлн рублей жилищных кредитов. Как прогнозируют в банке, в IV квартале выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей.

Ранее начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин заявил, что повышение ключевой ставки приведет к искусственному снижению уровня одобрения ипотеки. Эксперт объяснил, что сейчас банки работают в убыток из-за выдач ипотеки по старым ставкам. Однако это нужно для сохранения репутации.

Напомним, ВТБ в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ и решениями других игроков повышает с 22 сентября ставки по рыночным ипотечным программам. Базовая ставка по рыночным программам увеличивается на 0,5 п.п. Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, - от 14%.

Кроме того, в связи с новыми требованиями правительства, которые снижают размер субсидии банкам на 0,5 п.п., ВТБ с 22 сентября отменяет действовавшие дисконты к ставкам по госпрограммам ипотеки.

Заявки, поступившие до 22 сентября по всем программам, банк рассмотрит по "старым" условиям, а полученное по ним решение, включая ставку, будет действовать три месяца.