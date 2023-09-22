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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Инфляция в Японии в августе неожиданно замедлилась до 3,2%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в августе выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики ожидали сохранения темпов роста цен на июльском уровне в 3,3%, по данным Trading Economics.

Продукты питания в августе подорожали на 8,6% (месяцем ранее - на 8,8%), одежда и обувь - на 4,4% (4,1%), транспорт - на 3,3% (2,2%), мебель и товары для дома - на 7,1% (8,4%). Между тем цены на образовательные услуги увеличились на 1,3% (как и в июле), на медицинские - на 2,4% (2,2%).

Коммунальные услуги подешевели по итогам седьмого месяца подряд - на 12,3% (в июле - на 9,6%), в том числе стоимость электроэнергии опустилась на 20,9% и газа - на 9,5%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении, как и в июле. При этом эксперты ожидали замедления до 3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже семнадцать месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей также не изменилась - 4,3%.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Япония
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