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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Инфляция в Японии в июле осталась на уровне предыдущего месяца

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в июле выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ее замедление до 2,5%.

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Рост цен на продукты питания в Японии в июле ускорился до 8,8% в годовом выражении по сравнению с 8,4% месяцем ранее, на одежду и обувь - до 4,1% с 3,9%. Мебель и товары для дома подорожали на 8,4% (8,6% в июне), медицинские услуги - на 2,2% (2,4%), транспортные услуги - на 2,2% (также на 2,2%), образовательные - на 1,3% (также на 1,3%).

Коммунальные услуги подешевели шестой месяц подряд - на 9,6% (6,6% в июне), в том числе стоимость электричества упала на 16,6%.

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они повысились на 0,2%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении - минимальными темпами за четыре месяца. В июне рост составил 3,3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 16 месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей ускорилась до 4,3% в годовом выражении с 4,2% месяцем ранее.

Япония инфляция
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