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JPMorgan включит госбумаги Индии в ключевые индексы emerging markets

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co. включит индийские госбумаги в ключевые индексы гособлигаций emerging markets, что может обеспечить приток миллиардов долларов на рынок госдолга Индии.

Как говорится в сообщении индексного провайдера, индийские бонды войдут в состав семейства индексов Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) с 28 июня 2024 года.

В общей сложности включению в индексы подлежат 23 выпуска индийских гособлигаций общей номинальной стоимостью $330 млрд.

Вес индийских бумаг в индексах составит не более 10%. Их включение будет происходить в течение 10 месяцев.

"Вес Индии, как ожидается, достигнет 10% в индексе GBI-EM Global Diversified и примерно 8,7% в индексе GBI-EM Global", - отмечается в сообщении JPMorgan.

Приток средств инвесторов на индийский рынок гособлигаций после включения бондов Индии в состав индексов JPMorgan может достигнуть $25-26 млрд, прогнозирует ведущий экономист Emkay Global в Мумбае Мадхави Арора, мнение которого приводит газета Financial Times.

Чистый объем покупки индийских госбумаг иностранными инвесторами с начала 2023 года составляет $3,4 млрд. Зарубежные инвесторы владеют менее 2% находящихся в обращении индийских гособлигаций.

Еще один индексный провайдер - FTSE Russel - также рассматривает возможность включения Индии в расчет индексов emerging markets.

JPMorgan Индия
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