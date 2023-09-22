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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Goldman ждет притока $40 млрд в бонды Индии после включения в индексы JPMorgan

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Включение государственных облигаций Индии в ключевые индексы госдолга развивающихся рынков JPMorgan Chase & Co. спровоцирует приток средств инвесторов в размере $40 млрд, полагают аналитики Goldman Sachs.

Пассивный приток составит около $30 млрд, активный - порядка $10 млрд в течение ближайших 18 месяцев. Эксперты Goldman отметили привлекательность индийских гособлигаций, дающих высокую доходность при относительно низкой волатильности.

JPMorgan объявил, что индийские госбумаги войдут в состав семейства индексов Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) с 28 июня 2024 года. В общей сложности включению в индексы подлежат 23 выпуска индийских гособлигаций общей номинальной стоимостью $330 млрд.

Чистый объем покупки индийских госбумаг иностранными инвесторами с начала 2023 года составляет $3,4 млрд. Зарубежные инвесторы владеют менее 2% находящихся в обращении индийских гособлигаций.

JPMorgan Goldman Sachs Индия
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