Экономисты допустили рост ставок по ипотеке в США выше 8%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотеке в США продолжают расти и, по мнению экспертов, могут превысить 8% годовых.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7,19% годовых по сравнению с 7,18% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла 6,29%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,54% годовых против 6,51% неделей ранее и 5,44% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Учитывая столь высокие ставки, спрос на жилье падает, и теперь строители ощущают влияние этого, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Объемы строительства упали до трехлетнего минимума, что может повлиять на и без того низкое предложение жилья".

"Возможно, что ипотечные ставки могут превысить 8% годовых в ближайшее время", - прогнозирует главный экономист Национальной ассоциации риелторов Лоуренс Юн. По его мнению, в дальнейшем они могут подняться и еще выше, на что указывает рост доходности американских гособлигаций.

Федеральная резервная система 20 сентября оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

С учетом того, что ФРС "держит в голове" очередное повышение стоимости заимствований, "ставки по ипотечным кредитам вряд ли будут снижаться в отсутствие новых данных, гарантирующих пересмотр прогноза" относительно действий ЦБ, полагает главный экономист Realtor.com Даниэль Хейл.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федрезерва и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,474% годовых по сравнению с 4,331% неделю назад.