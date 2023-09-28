Ставки по ипотеке в США достигли максимума почти за 23 года

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотеке в США продолжили подъем и достигли максимума почти за 23 года, с декабря 2000 года.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7,31% годовых по сравнению с 7,19% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла 6,7%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,72% годовых против 6,54% неделей ранее и 5,96% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"30-летняя ипотека с фиксированной ставкой достигла самого высокого уровня с 2000 года, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении. - Однако, в отличие от рубежа тысячелетий, цены на жилье сегодня растут вместе со ставками по ипотечным кредитам, в первую очередь, из-за низкого числа домов на рынке. Эти препятствия заставляют как покупателей, так и продавцов ждать лучших обстоятельств".

Национальная ассоциация риелторов на прошлой неделе сообщила, что медианная цена дома в стране в августе увеличилась на 3,9% в годовом выражении - до $407,1 тыс. Это максимальный показатель для августа месяца с начала ведения расчетов. Исторический рекорд в $413,8 тыс. был отмечен летом прошлого года.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находится в районе 4,606% годовых по сравнению с 4,508% неделю назад. Это максимальный уровень с октября 2007 года.