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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

American Airlines обнаружила на своих самолетах контрафактные детали

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines Group вслед за другими перевозчиками обнаружила на нескольких самолетах поддельные детали от британского поставщика AOG Technics, сообщает MarketWatch.

Ранее с этой проблемой столкнулись американские United Airlines Holdings и Southwest Airlines Co., а также несколько европейских авиакомпаний.

По итогам внутренних проверок при сотрудничестве с поставщиками American Airlines выявила несертифицированные компоненты на небольшом количестве самолетов, после чего каждый из них был немедленно выведен из эксплуатации, заявил представитель перевозчика.

Авиакомпания продолжает расследование обстоятельств произошедшего, поддерживая контакты с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), и осуществляет замену контрафактных деталей.

Некоторое время назад FAA сообщило о том, что британский поставщик запчастей AOG Technics продал компании TAP Maintenance & Engineering, занимающейся ремонтом и техобслуживанием самолетов, не одобренные регулятором компоненты для двигателей летательных аппаратов. Факт фальсификации был установлен в июле, отметили в FAA.

С аналогичным предупреждением в августе выступило и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Общее число различных поддельных компонентов, реализованных AOG Technics, оценивается в несколько тысяч.

EASA FAA American Airlines США AOG Technics Великобритания
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