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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Air Canada заказала у Boeing 18 самолетов Dreamliner

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Air Canada заказала 18 самолетов модели 787-10 Dreamliner у Boeing Co., сообщила пресс-служба авиакомпании.

Поставки лайнеров, как ожидается, начнутся в четвертом квартале 2025 года и завершатся в первом квартале 2027 года. Они будут использоваться для замены старых менее эффективных широкофюзеляжных самолетов, которые в настоящее время находятся в парке Air Canada.

Соглашение также включает опцион на покупку еще 12 самолетов 787-10. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Air Canada в настоящее время эксплуатирует 30 самолетов Boeing 787-9 и восемь 787-8 Dreamliner. Еще два самолета 787-9 запланированы к поставке в рамках предыдущего заказа.

Модель Boeing 787-10 - самая крупная в семействе Dreamliner и может перевозить более 330 пассажиров в зависимости от расположения сидений.

Dreamliner Boeing Air Canada Канада
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