Правительство хочет использовать зарубежные фининдикаторы в переходный период

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития поддержало депутатский законопроект о национальной системе финансовых индикаторов, но хочет сохранить за правительством право пользоваться зарубежными индикаторами в регулятивных целях, пока своя инфраструктура только формируется.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта № 406984-8, который в июле в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов.

Документ вводит в российское правовое поле новый субъект регулирования - "администратор финансового индикатора". Это российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению и распространению информации о финансовых и товарных индикаторах. В свою очередь "финансовый индикатор" - это показатель, являющийся ориентиром для определения цены товара, иного имущества, включая финансовые инструменты, величины процентной ставки, величины риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей.

Администратором финансовых индикаторов может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством с размером собственных средств не менее 5 млн рублей. Вести реестр администраторов финансовых индикаторов будет Банк России.

Указание финансового индикатора в государственных нормативных правовых актах и правовых актов ЦБ допускается, только если сведения об администраторе финансовых индикаторов и его методологии внесены в реестр регулятора. Минэкономразвития в проекте отзыва правительства сообщило о поддержке законопроекта, но предложило доработать норму об указании в официальных документах только российских индикаторов из реестра ЦБ.

"Установление прямого запрета на использование финансовых индикаторов в нормативных правовых актах органов государственной власти кроме индикаторов, включенных в реестр, до завершения работы по формированию системы репрезентативных национальных ценовых индексов и согласования ее результатов с Минфином создает существенные риски для функционирования налоговой системы и возникновения выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленного министерством.

По мнению министерства, данная статья ограничивает органы государственной власти в выборе объективных инструментов по определению стоимости товаров для налоговых целей. На это накладывается отсутствие верифицированных Минфином российских альтернатив международным ценовым индикаторам.

Для минимизации бюджетных рисков министерство предлагает исключить обязанность использования финансовых индикаторов, включенных в реестр Банка России, в законодательстве о налогах и сборах. "Дополнительно полагаем возможным вернуться к установлению данной обязанности только после создания прозрачной и репрезентативной инфраструктуры", - говорится в проекте отзыва.

Законопроект, как ожидается, будет рассмотрен на пленарном заседании в декабре.