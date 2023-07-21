Депутаты предложили урегулировать систему индикаторов для финансового рынка РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который устанавливает требования к деятельности администраторов финансовых индикаторов. Это российские компании, с минимальным капиталом 5 млн рублей, которые определяют показатель, являющийся ориентиром для российского финансового и товарного рынка. ЦБ будет вести реестр таких компаний.

Законопроект (№406984-8) и корреспондирующие поправки в закон о ЦБ (№406997-8) размещены в электронной базе данных парламента. Авторы – группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Как говорится в пояснительной записке, с уходом из РФ иностранных информационных агентств, которые традиционно предоставляли репрезентативную ценовую информацию (финансовые индикаторы), российские участники столкнулись с трудностями при получении информации, необходимой для заключения сделок и исполнения своих обязательств по ним. Депутаты напоминают, что в качестве временного решения ЦБ разрешил поднадзорным финансовым организациям использовать сведения российских поставщиков финансовой информации.

"Однако для создания в России современной индустрии финансовой информации необходима законодательная база, предусматривающая установление требований к деятельности администраторов финансовых индикаторов, а также процедуры контроля за формированием финансовых и товарных индикаторов", - считают авторы.

Внесенный проект закона ("Об администраторах финансовых индикаторов") вводит в российское правовое поле новый субъект регулирования - "администратор финансового индикатора". Это российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению и распространению (предоставлению) информации о финансовых и товарных индикаторах.

В свою очередь "финансовый индикатор" – это определяемый на регулярной основе показатель, являющийся ориентиром для определения цены товара, иного имущества, включая финансовые инструменты, величины процентной ставки, величины риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей. Товарный индикатор – финансовый индикатор, определяемый в отношении не изъятых из оборота вещей (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты).

Администратором финансовых индикаторов может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством РФ с размером собственных средств не менее 5 млн руб. Функции единоличного исполнительного органа администратора финансовых индикаторов не могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю. Администратором финансовых индикаторов, осуществляющим деятельность по определению и распространению товарных индикаторов, может быть только организатор торговли или клиринговая организация.

В законопроекте прописываются требования к акционерам администратора финансовых индикаторов и к органам управления. Также указываются параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации.

Вести реестр администраторов финансовых индикаторов будет ЦБ.

Указание финансового индикатора в государственных нормативных правовых актах и правовых актов ЦБ допускается, только если сведения об администраторе финансовых индикаторов и его методологии внесены в реестр.

Указание финансового индикатора, который определяет иностранное лицо, возможно, но исключительно в отношении рынков иностранных государств или имущества, обращение которого осуществляется на рынках иностранных государств и при условии отсутствия такого же российского финансового индикатора.

В пояснительных материалах авторы уточняют, что за периметр законопроекта выведены показатели, которые организаторы торговли, клиринговые организации и иные лица обязаны рассчитывать и публиковать в силу профильного регулирования.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

ас мв

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