Доходы бюджета РФ в 2024 г. ожидаются в размере 35 трлн руб., расходы - 36,6 трлн руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году запланирован в размере порядка 1,6 трлн рублей.

Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП), говорится в материалах к проекту бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., который рассматривается в пятницу на заседании правительства.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2024 год был запланирован дефицит в размере 2 трлн 192,6 млрд рублей (1,4% ВВП), доходы - 27 трлн 239,8 млрд руб. (17,1% ВВП), расходы - 29 трлн 432,5 млрд руб. (18,4% ВВП).

В 2025 году доходы, как следует из материалов к проекту, составят 33,5 трлн рублей (17,6% ВВП), в 2026 году - 34,1 трлн рублей (16,8% ВВП). Расходы на эти годы планируются в размере 34,4 трлн рублей (18,0% ВВП) и 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП), соответственно. Таким образом дефицит бюджета в 2025 году снизится до 900 млрд рублей, а в 2026 году составит 1,5 трлн рублей.

В действующем законе о бюджете доходы на 2025 год запланированы в размере 27 трлн 979,4 млрд руб. (16,4% ВВП), расходы - 29 трлн 243,7 млрд руб. (17,1% ВВП), дефицит - 1 трлн 264,3 млрд руб. (0,7% ВВП).

В материалах отмечается, что при подготовке проекта правительство исходило из прогноза сохранения относительно высоких темпов роста российской экономики (2,3-2,2% в 2024-2026 годах).

Проект среди прочих расходов предусматривает 4,4 трлн руб. на трехлетку на выплату единого пособия, около 1,6 трлн руб. - на предоставление маткапитала, 482 млрд руб. на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, более 100 млрд руб. на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта (для порядка 900 тыс. человек ежегодно).

В сфере здравоохранения порядка 200 млрд руб. предусмотрено на программу "первичное звено для каждого", более 1 трлн руб. на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 430 млрд руб. - на оказание медицинской помощи онкобольным, 27 млрд руб. - на оказание медпомощи больным сахарным диабетом и на их обеспечение медицинскими изделиями.

В сфере образования запланировано выделить 111 млрд руб. на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 72 млрд руб. ежегодно на горячее питание, порядка 90 млрд руб. ежегодно педагогам на выплаты за классное руководство, 60,2 млрд руб. в год на капитальный ремонт школ, около 100 млрд руб. на создание кампусов мирового уровня в 2024-2026 гг.

На поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 гг. предусмотрено 947 млрд руб., малого и среднего предпринимательства - 67 млрд руб. Предусмотрены средства на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 г. - 1,057 трлн руб., в 2025 г. - 1,135 трлн руб., в 2026 г. - 1,313 трлн руб.), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 гг. 29,8 млрд и 15,4 млрд руб. соответственно).