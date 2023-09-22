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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года будет увеличен на 18,5%, что существенно больше инфляции, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновники рассматривают проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

"Другой важный вопрос - о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его. Со следующего года в общей сложности - на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции", - сказал премьер и добавил, что с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей.

"Вместе с этим вырастут зарплаты более чем четырех с половиной миллионов человек", - добавил он.

Михаил Мишустин Правительство
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