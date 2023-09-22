В Минэкономразвития оценили рост экономики РФ в 2023 году в 2,8%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году вырастет на 2,8%, в 2024 году на 2,3%, дальнейший рост на уровне чуть выше 2% нужно рассматривать как потенциальный с учетом имеющихся трудовых и технологических ограничений, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2023-2026 годы.

"В 2023 году ожидаем рост ВВП на 2,8%. В 2024 году рост ВВП составит 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс перейдет и на следующий год. Но заложенный в итоговую оценку темп ниже, чем был бы без текущего ужесточения денежно-кредитной политики - это (ужесточение - ИФ) мы учли в прогнозе. Дальнейший рост чуть более 2% в год мы рассматриваем как выход на потенциальные темпы роста с учетом имеющихся ограничений, прежде всего технологических, а также со стороны рынка труда", - сказал министр.