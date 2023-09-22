Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Курс доллара к концу 2023 года ожидается в районе 94 рублей, в 2024-2026 годы может сложиться "новое равновесие" на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2023-2026 годы.

"К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар", - сказал министр.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля/$, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 году - 91,1 рубля, в 2026 году - 92,3 рубля.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу министерства, в 2023 году снизится до $74,4 млрд с $236,1 млрд в 2022 году, в 2024 году составит $80,7 млрд, в 2025 году - $77,8 млрд, в 2026 году - $80,8 млрд.

Минисерство прогнозирует снижение экспорта товаров из России в 2023 году до $459,1 млрд с $590,8 млрд в 2022 году, рост импорта до $313,8 млрд с $276,7 млрд.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из России на уровне $471,0 млрд, в 2025 году - $481,1 млрд, в 2026 году - $496,7 млрд.

Импорт в Россию в 2024 году прогнозируется на уровне $319,7 млрд, в 2025 году - $326,8 млрд, в 2026 году - $335,5 млрд.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии. Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

"По инфляции закладываем некоторый рост концу года (до 7,5% в годовом выражении - ИФ) при условии ее замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что именно на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, а тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе используется для формирования бюджетных проектировок", - сказал он.