EBITDA РЖД по МСФО выросла в I полугодии в 1,4 раза до 436,7 млрд руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в I полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 436,7 млрд рублей на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете компании.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,6% по сравнению с 25% годом ранее.

Капзатраты компании выросли за отчетный период на 17% и составили 547,1 млрд руб.

"Таким образом, в 2023 г. продолжилась реализация проектов, направленных на повышение пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры", - отмечается в отчете.

По состоянию на 30 июня 2023 года чистый долг холдинга РЖД увеличился на 23,4% по сравнению с 31 декабря 2022 года и составил 1 трлн 682 млрд 830 млн рублей, что обусловлено необходимостью финансирования масштабной инвестпрограммы.

Соотношение чистый долг/EBITDA на 30 июня 2023 года осталось на комфортном для РЖД уровне и составило 2,1х, что обусловлено как ростом эффективности деятельности, так и проводимой работой по управлению кредитным портфелем в условиях ограниченного доступа к традиционным рынкам заемного капитала, сказано в отчете.

"В сложившихся макроэкономических условиях, с учетом переориентации логистических маршрутов и реализации мер по повышению клиентоориентированности, доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота транспортной системы страны (с учетом трубопроводного транспорта) в январе-июне 2023 года возросла на 1,7 п.п. к аналогичному периоду 2022 г. до 48,4%", - сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии 2023 года выросла на 79% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 128,7 млрд руб.

Доходы увеличились на 21% до 1,474 трлн рублей. В частности, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,118 трлн руб. (+22%), от пассажирских перевозок – 153,2 млрд руб. (+28%).

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер – государство.