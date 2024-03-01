Чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в 2023 году в 2,5 раза

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в 2023 году в 2,5 раза (или на 150,1%) к уровню 2022 года и составила 118,3 млрд рублей, сообщила компания.

Суммарные доходы РЖД за 2023 г. составили 2 трлн 609,7 млрд руб., что выше уровня 2022 г. на 16,4%. Показатель EBITDA достиг 736,9 млрд руб. (+38,5% к 2022 г.).

Валовая прибыль превысила 556 млрд руб. (+35,1%).

Согласно отчету компании, по состоянию на 31 декабря 2023 г. открытые и не использованные РЖД кредитные линии составляли 1,369 трлн руб. (на 31 декабря 2022 г. - 1,370 трлн руб.). Компания имеет возможность использовать овердрафт в объеме до 45 млрд руб. для более эффективной работы с остатками денежных средств. "Вместе с тем, РЖД не использует и не планирует использовать овердрафт как источник заимствований, закрывая, как правило, задолженность по овердрафту в конце каждого операционного дня", - сказано в документе.

В январе-феврале 2024 г. РЖД были привлечены кредиты сроком на 2 года на сумму: 15 млрд руб. (ключевая ставка +2,05%), 25 млрд руб. (+1,9%), 48,5 млрд руб. (+2,3%), 156,6 млрд руб. (+2%), а также на срок не более 3 лет на сумму 104 млрд руб. (ключевая ставка +1,57%).

Также в январе-феврале 2024 г. были погашены кредиты на сумму 164,5 млрд руб.

Суммарные активы РЖД за 2023 г. выросли на 13,1% и составили по состоянию на 31 декабря 8 трлн 991,6 млрд руб.