Минэкономразвития прогнозирует предельную индексацию тарифов ЖКХ с июля 2024 г. в пределах 9,8%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Индексация совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года составит до 9,8%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг.

В предыдущем трехлетнем макропрогнозе, на 2023-2025 гг., предполагалась предельная индексация тарифов ЖКХ для населения с 1 июля 2024 года в пределах 6,3%.

Согласно опубликованному в пятницу макропрогнозу, при корректировке параметров индексации учитываются следующие факторы: дополнительная индексация цен на газ для всех потребителей, включая население (в 2024 г. - на 4,2%, в 2025 г. - на 1,2%); дополнительная индексация тарифов на передачу электроэнергии (в 2024 г. - на 3,1%, в 2025 г. - на 1%); дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для населения (в 2024 г. - на 2,9%, в 2025 г. - на 1%).

"С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году - 9,8%, в 2025 году - 5,7%, в 2026 году - 4,0%", - говорится в тексте рассмотренного правительством в пятницу прогноза.

По отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту РФ более чем на величину предельного отклонения на основании предложений высших должностных лиц субъектов с учетом реализации инвестиционных программ, соблюдения долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений, реализации программ комплексного развития территорий, принятия решений об отнесении отдельных муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения и переходе к модели предельного ценообразования на тепловую энергию, напоминают авторы прогноза.

Индексация тарифов ЖКХ в середине 2024 года проводится после практически 1,5-годового перерыва. Годом ранее правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, установив предельный размер индексации на уровне 9%.