Сетевые тарифы на передачу электроэнергии с июля могут вырасти на 9,1%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тарифы сетевых компаний на передачу электроэнергии в России для всех категорий потребителей могут с июля 2024 года быть повышены на 9,1% говорится в макропрогнозе Минэкономразвития.

В прежней версии макропрогноза от 2022 года, речь шла об увеличении сетевых тарифов для промышленности на 6%, а не на 9,1%.

При этом тариф на передачу по единой энергосети (тариф "ФСК ЕЭС" - ИФ), ранее в этом году увеличенный на 6,3%, может с июля 2024 года вырасти еще на 8%. Кроме того, этот показатель не учитывает надбавку "на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, на период до 2025 года включительно в размере по 2,5% ежегодно" до ее (мощности - ИФ) фактического значения.

Как говорится в прогнозе, индексация сетевых тарифов на передачу электроэнергии как по магистральным сетям, так и по единой энергосети в 2025 году составит 6%, а в 2026 году - 5%.

При этом регулируемые тарифы непосредственно на электроэнергию для населения могут увеличиться на 8,9% в 2024 году (в прежней версии прогноза предполагался рост на 6% - ИФ), на 6% - в 2025 году (в прежней версии прогноза было 5% - ИФ) и на 5% - в 2026 году.

Как отмечается в комментарии Минэнерго, в ведомстве "считают, что основная причина индексации тарифов - рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии)". Индексация должна помочь компаниям компенсировать издержки, в том числе, связанные "с мероприятиями по модернизации и увеличению надёжности энергосистем".

"Индексация тарифов на электрическую энергию позволит обеспечить дальнейшее надёжное и бесперебойное электроснабжения всех групп потребителей. Кроме того, мера позволит сохранить затраты в том числе и на ремонты оборудования", - заключили в Минэнерго.