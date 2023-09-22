Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в IV квартале на уровне 3,1%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в IV квартале 2023 года на уровне 3,1% после 1,5% в III квартале. Такие цифры приводятся в прогнозе министерства, рассмотренном в пятницу на заседании правительства и опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщалось, в I квартале 2023 года инфляция составила 1,7%, во II квартале – 1,1%.

В I квартале 2024 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 2,2%, во II квартале 2024 года - 1,3%, в III квартале 2024 года закладывает дефляцию на уровне 0,1%, а в IV квартале 2024 года ожидает инфляцию на уровне 1,1%.

Как сообщалось, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии. Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.