Решетников ожидает, что годовая инфляция в РФ будет на "видимом уровне" почти весь 2024 г.

Среднегодовая инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 7,2%

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России после роста к концу 2023 года до 7,5% будет оставаться на достаточно "видимом уровне" весь следующий год, среднегодовая инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 7,2%, несмотря на то, что к декабрю 2024 года она снизится до 4,5%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5%, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2%. Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но, тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - прокомментировал он вопрос об инфляции.

Как сообщалось, Минэкономразвития ожидает постепенного ускорения годовой инфляции в РФ в конце 2023 года и в первой половине 2024 года, пика она достигнет в середине следующего года на уровне 8,3%, затем к концу 2024 года снизится до 4,5%, приводились цифры в прогнозе министерства, рассмотренном в пятницу на заседании правительства и опубликованном на сайте ведомства.

Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, годовая инфляция ускорится с 5,2% в августе до 5,7% в сентябре, 7,5% в декабре 2023 года, 8,1% в марте 2024 года, 8,3% в июне 2023 года. Затем динамика поменяется - и она замедлится до 6,6% в сентябре 2024 года и 4,5% в декабре 2024 года.

Как сообщалось, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии. Прогноз на 2024 год был также повышен - до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.