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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"Татнефть" начнет использовать беспилотные легкие грузовики Evocargo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Эвокарго" (Москва, разработчик грузовиков Evocargo) и "Татнефть" заключили соглашение о запуске в коммерческую эксплуатацию на промплощадке НК в Альметьевске (Татарстан) сервиса грузоперевозок с применением беспилотных малотоннажных электрогрузовиков Evocargo N1, сообщила пресс-служба "Эвокарго".

"Сервис Evocargo будет внедрен на промышленно-производственной площадке "Татнефти" для обеспечения бесперебойной и безаварийной перевозки сырья и других материально-технических ресурсов компании. Перевозить грузы будет автономный электрический транспорт Evocargo N1", - говорится в сообщении.

Безопасное движение грузовика обеспечивается мультисенсорной системой на основе алгоритмов машинного обучения, которая позволяет определить положение машины в пространстве, рассчитать безопасную траекторию движения и скорость.

В "Эвокарго" заявляют, что применение автономных грузовиков компании позволяет снизить расходы заказчика на 45% по сравнению с традиционным транспортом.

Грузоподъемность электрогрузовиков Evocargo составляет 2 тонны, они могут разгоняться до 20 км/ч и обладают запасом хода 200 км, сообщается на сайте предприятия-разработчика.

ООО "Эвокарго" основано в марте 2020 года. С момента основания и до марта 2023 года гендиректором предприятия являлся глава ООО "Визиллект сервис" (дочернее предприятие Института проблем передачи информации РАН, разрабатывает индустриальные распознающие системы) Андрей Большаков.

Разработкой беспилотных грузовиков в России также занимается "КАМАЗ".

Татнефть Evocargo ООО "Эвокарго"
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