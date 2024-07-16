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Минтранс допустил появление на М-11 к 2026 году сотни беспилотных грузовиков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Количество беспилотных грузовиков, которые возят грузы по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, к 2026 году может увеличиться до 100, сообщил замминистра транспорта России Дмитрий Баканов на стратегической сессии "Цифровизация транспортной отрасли Санкт-Петербурга. Новые возможности, вызовы, достижения".

"К концу 2024 года будет (на трассе М-11 - ИФ) 43 транспортных средства минимум, которые будут перевозить грузы. И у нас в планах на следующий год довести это количество до 100", - сказал он.

"Сейчас на трассе уже 16 транспортных средств - помимо "дочки" "КАМАЗа" еще зашел "Сберавтотех", осенью мы ждем туда еще и "Яндекс", - добавил Баканов.

Движение первых беспилотных грузовиков в рамках экспериментального правового режима, который позволит протестировать эксплуатацию беспилотников и инфраструктуры для них, было запущено по трассе М-11 в июне 2023 года. В эксперименте участвуют производители транспорта ПАО "КАМАЗ" и НПО "СтарЛайн", перевозчики ООО "Глобалтрак Лоджистик" (входит в группу Globaltruck), ПАО "Магнит", а также госкомпания "Автодор" как оператор инфраструктуры.

Правительство в рамках проекта по созданию беспилотных логистических коридоров ставит задачу к 2030 году сделать "беспилотными" 19,5 тысячи км российских дорог общего пользования.

КАМАЗ Автодор Магнит Минтранс Санкт-Петербург Москва М-11
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