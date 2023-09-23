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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе он проведет пикет вместе с профсоюзом работников автомобильной промышленности (UAW) в Мичигане.

"Во вторник я поеду в Мичиган, чтобы присоединиться к пикету и выразить солидарность с мужчинами и женщинами UAW, поскольку они борются за справедливую долю ценностей, которую они помогли создать", - говорится в заявлении президента в соцсети.

Байден добавил: "Пришло время для заключения взаимовыгодного соглашения, которое позволит американскому автопроизводству процветать благодаря хорошо оплачиваемым рабочим местам в UAW". - сказал он.

"Это редкий случай, когда президент явно присоединяется к рабочему движению", - пишет в связи с этим портал Axios. Он отмечает, что заявление президента "появилось через несколько часов после того, как президент UAW Шон Фейн пригласил Байдена присоединиться к пикету".

Издание отмечает, что поездка Байдена в Мичиган назначена на день раньше, чем ожидаемое появление там бывшего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на президентский пост на выборах 2024 года.

В настоящее время в забастовке UAW понимают участие около 20 тысяч рабочих трех автопроизводителей Детройта: General Motors, Ford и Stellantis, UAW в числе прочего требует от автопроизводителей повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

Джо Байден США
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