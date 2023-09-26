Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Канадский профсоюз работников автомобильной промышленности Unifor во вторник начнет обсуждать с американской General Motors новое коллективное соглашение, сообщила президент объединения Лана Пэйн в видеообращении на YouTube.

"Как и с Ford Motor, на переговорах с GM у нас будут весомые аргументы, - отметила Пэйн. - Их завод в Ошаве круглосуточно выпускает пикапы, которые приносят очень много денег".

При этом глава профсоюза не ожидает, что переговоры с GM будут легкими.

Unifor представляет интересы примерно 4,3 тыс. работников трех предприятий GM в Канаде и также намерен обсудить новый договор с европейской Stellantis.

В воскресенье объединение утвердило новое трудовое соглашение с Ford, что позволило компании избежать забастовки на ее предприятии. Документ предусматривает повышение базовой почасовой оплаты труда работников, занятых на производстве, почти на 20% в течение трех лет, а для сотрудников сферы продаж - более чем на 25%.

Между тем профсоюз работников американского автопрома United Auto Workers (UAW) в минувшую пятницу расширил забастовку на предприятиях GM и Stellantis. В частности, к начатой 15 сентября акции протеста присоединились работники 38 распределительных центров двух компаний в 20 штатах США.

При этом UAW не стал распространять забастовку на дополнительные предприятия Ford, отметив, что профсоюз "значительно продвинулся" в переговорах с этой компанией.

Ожидается, что во вторник к забастовке UAW в Мичигане присоединится американский президент Джо Байден.