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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Министерство энергетики РФ планирует поэтапную аттестацию ТЭС Ударная в Тамани

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ придумало механизм поэтапной аттестации строящейся ТЭС Ударная в Тамани, рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Совета рынка".

"Для ТЭС Ударная придумали механизм "в рассрочку" с расчетом, что они все свои обязательства по строительству станции исполнят. Надеюсь, в ближайшее время будет принят", - заявил Сниккарс.

По словам замминистра, аттестация будет происходить этапами.

"Они выдадут мощность с двух турбин, а еще одну турбину ГТД-110М построят в мае 2024 г. Если они ее не построят, то все, что они получили за первые две турбины, мы заберем", - сказал Сниккарс.

ТЭС Ударная мощностью 560 МВт строится в рамках механизма конкурсного отбора мощности новой генерации. Окупаемость проекта будет обеспечена платежами промышленных потребителей энергорынка. Но механизм отбора также подразумевает штрафы за невыполнение в срок обязательств по поставке мощности.

Строительство ТЭС ведет входящий в "Ростех" "Технопромэкспорт". Изначально планировалось, что станция начнет работу в апреле 2021 г., но из-за переконфигурации проекта срок был перенесен на 2023 г.

В кулуарах ВЭФ-2023 замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил журналистам, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока ТЭС Ударная запланирован на конец октября 2023 г. Второй энергоблок будет введен в конце ноября 2023 г., вся станция начнёт работу в январе-феврале 2024 г.

Минэнерго РФ Тамань
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