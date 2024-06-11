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"Ростех" хочет сдвинуть ввод третьего блока ТЭС "Ударная" в Тамани на осень

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" хочет договориться с рынком о переносе запуска третьего энергоблока на ТЭС "Ударная" в Тамани на осень, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Предполагалось, что блок начнет работу до 1 июня, но аттестацию он еще не прошел. Теперь речь идет о его вводе до 1 сентября. Соответствующий вопрос вынесен на заседание наблюдательного совета ассоциации "Совет рынка".

По данным издания, сдвиг может быть связан с тем, что "не полностью были готовы вспомогательные системы в части подачи воздуха на турбину". В "СО ЕЭС" изданию сообщили, что блок проходит пуско-наладочные испытания.

ТЭС "Ударная" мощностью 560 МВт строится в рамках механизма конкурсного отбора мощности новой генерации. В проекте используется российская большая газовая турбина ГТД-110М, произведенная ОДК (также входит в "Ростех"). Окупаемость проекта будет обеспечена платежами промышленных потребителей энергорынка. Но механизм отбора также подразумевает штрафы за невыполнение в срок обязательств по поставке мощности.

Изначально планировалось, что ТЭС "Ударная" начнет работу в апреле 2021 г., но из-за переконфигурации проекта срок был перенесен на 2023 г., а затем на 2024 г.

В связи с этим Минэнерго РФ придумало для станции механизм поэтапной аттестации. "Они выдадут мощность с двух турбин, а еще одну турбину ГТД-110М построят в мае 2024 г. Если они ее не построят, то все, что они получили за первые две турбины, мы заберем", - говорил журналистам осенью 2023 г. замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Первый энергоблок станции "Ростеха" в Тамани начал работу в марте 2024 г., второй был введен в эксплуатацию в апреле. Общая поставляемая на энергорынок мощность теперь составляет 456 МВт.

"Ростех" недавно сообщал, что планирует построить еще один энергоблок мощностью 250 МВт на ТЭС "Ударная". В перспективе на ТЭС можно построить дополнительно четыре парогазовых энергоблока установленной мощностью 840 МВт, отмечала компания.

Ростех Тамань Краснодарский край
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