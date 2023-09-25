Минэнерго РФ обяжет генкомпании платить за сдвиги модернизации

Министерство энергетики РФ Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ настояло на частичной оплате своеобразных штрафов энергетиками, которые опаздывают с вводами объектов после модернизации в рамках соответствующей программы поддержки, сообщил журналистам замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах конференции ассоциации "НП "Совет рынка".

"Решили, что мы не отпустим генераторов, отказывающихся от исполнения взятых обязательств по модернизации генерирующего оборудования, без каких-либо санкций", - рассказал он.

По словам Сниккарса, речь идет не о прямом штрафе по договору, а об оплате суммы, рассчитанной исхода из недополучения выручки от продажи по цене традиционного конкурентного отбора мощности (КОМ) из-за вывода оборудования на модернизацию. "Мы совокупно рассчитывали эту величину. И от этой величины каждая компания заплатит ориентировочно 35-45%. Компании согласились", - отметил он.

Суммарно речь идет об опозданиях в отношении 1,5 ГВт мощностей. "Мы будем думать, как эти 1,5 ГВт потом использовать, проектируя дальнейшие конкурсы по развитию", - заключил он.

Как сообщалось в майской презентации "Системного оператора", общий объем мощности проектов модернизации в энергетике, перенесенных по срокам, достигает 12,3 ГВт. Как пояснял глава оператора Федор Опадчий, "это перенос в подавляющем большинстве внутри года". По его словам, дольше, чем на год, переносятся шесть проектов. Согласно презентации, их суммарная мощность составляет почти 2 ГВт. "Системный оператор" еще в прошлом году говорил, что ожидает переноса сроков вводов проектов в рамках программы модернизации на фоне проблем с оборудованием.

При этом в апреле председатель набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина сообщала, что энергогенерирующие компании просят Минэнерго РФ предоставить им возможность без штрафов выходить из проектов модернизации ТЭС на фоне роста затрат на проекты.

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 года. По ее условиям, в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

В 2022 году ассоциация "Совет рынка" уже принимала ряд изменений в нормативные документы, направленные на поддержку компаний электроэнергетики, в их числе - перенос вводов проектов без штрафов на год. Предполагалось, что эта мера будет временной.

При этом в начале 2023 г. проекты модернизации Нижневартовской ГРЭС (ПАО "Интер РАО"), а также Костромской ТЭЦ-2 и Ярославский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (все три - ПАО "ТГК-2") получили от правительства дополнительный перенос сроков ввода.