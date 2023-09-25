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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 сентября

Вывод французских войск из Нигера, энергетики заплатят за сдвиги модернизации, военно-морские учения Южной Кореи и США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция выводит войска и отзывает посла из Нигера. Эмманюэль Макрон пообещал, что войска будут выведены до конца года. Французский президент также заявил о готовности оказать поддержку Армении после событий в Нагорном Карабахе. "Россия заодно с Азербайджаном. Франция будет поддерживать народ Армении", - добавил он.

- Минэнерго РФ обяжет генкомпании платить за сдвиги модернизации объектов энергетики. Как пояснил замглавы ведомства Павел Сниккарс, речь идет не о прямом штрафе по договору, а об оплате суммы, рассчитанной исходя из недополучения выручки от продажи по цене традиционного конкурентного отбора мощности из-за вывода оборудования на модернизацию.

- Южная Корея и США начали военно-морские учения для противодействия КНДР. В трехдневных учениях по противолодочной обороне с боевыми стрельбами участвуют девять кораблей и два патрульных самолета с обеих сторон.

- Александр Вучич обвинил полицию Косово в гибели трех сербов. По словам президента Сербии, есть неподтвержденная информация о четвертой жертве, кроме того, два серба получили ранения. Он также предложил разместить на севере Косово международные силы.

- В Баку сообщили о подключении Степанакерта к энергосистеме Азербайджана. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутых в Евлахе 21 сентября, отметили в администрации азербайджанского президента.

- Житель Омской области убил трех человек, включая двух малолетних сыновей. По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летий мужчина после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса застрелил из ружья 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой.

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