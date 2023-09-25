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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Акции Evergrande подешевели на 19% на отмене плана реструктуризации долга на $35 млрд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проблемный китайский застройщик China Evergrande уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте 2023 года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости, пишет MarketWatch.

На этом сообщении акции Evergrande подешевели на 19% в ходе торгов в понедельник.

Evergrande намерен начать поиски нового способа сокращения долга, "который отражал бы объективную ситуацию в компании и запросы кредиторов". Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы, купившие у компании облигации на $15 млрд, могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечает MarketWatch.

Evergrande - самый закредитованный застройщик в мире. На конец июня 2023 года задолженность компании составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).

Девелопер также сообщил о невозможности размещать новый долг в связи с расследованием в отношении дочерней компании Hengda Real Estate Group. Регулятор китайского финансового рынка расследует возможные нарушения правил раскрытия информации.

China Evergrande Hengda Real Estate Group Китай
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