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Китайский застройщик China Evergrande подал заявление о банкротстве в США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке в соответствии со статьей 15 Кодекса о банкротстве США.

Эта статья обеспечивает иностранным компаниям с американскими активами доступ к судам в США и защищает их от претензий американских кредиторов в период реструктуризации, пишет Market Watch.

ЭкономикаКитайский застройщик Evergrande потерял $81 млрд в 2021-2022 годахЧитать подробнее

China Evergrande, являющаяся вторым по величине застройщиком в КНР, в июле сообщила об убытках в $81 млрд, зафиксированных за 2021 и 2022 годы.

Компания находится в процессе реструктуризации в Китае с 2021 года.

Совокупный долг Evergrande, превышавший $300 млрд на момент дефолта по облигациям в 2021 году, достиг $340 млрд к концу 2022 года, несмотря на распродажу активов.

China Evergrande Evergrande США
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