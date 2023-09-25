ЕАЭС в октябре утвердит критерии отбора кооперационных проектов для финподдержки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как ожидается, в октябре утвердят критерии отбора проектов кооперации для оказания финансовой поддержки в рамках союза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В конце прошлого года на уровне глав государств "пятерки" было решение о создании пилотного механизма финансирования промышленных инициатив за счет бюджета союза. Такая мера ранее еще не применялась. Она начнет действовать после окончательной проработки и согласования всех существенных условий. Но что главное - в кооперационных проектах должны участвовать предприятия не менее трех стран. И критерии отбора планируется утвердить в октябре на заседании Евразийского межправительственного совета", - заявил он на выставке "Иннопром. Казахстан".

Страны ЕАЭС согласовали ежегодное выделение на развитие кооперационных проектов около 1,5 млрд рублей начиная с 2024 года в течение пяти лет. Как ожидается, поддержка проектов кооперации в реальном секторе экономики ЕАЭС будет осуществляться через субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, выдаваемым международными и национальными финансовыми организациями. Летом Евразийская экономическая комиссия сообщала, что большинство участников союза согласны предоставлять компенсацию в размере 100% ключевой ставки страны, где реализуется проект. Поддержка проектов будет осуществляться на протяжении пяти лет без ограничения для сроков реализации самих проектов.