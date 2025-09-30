ЕАЭС заложил в бюджет на поддержку промкооперации более 5 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы направить на софинансирование промышленных кооперационных инвестпроектов более 5 млрд рублей. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, такая сумму заложена на поддержку промкооперации в союзном бюджете.

"Интерес бизнеса к этому инструменту растет. В союзном бюджете сейчас предусмотрено свыше 5 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний нашего объединения, которые вместе реализуют востребованные инициативы", - сказал он на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.

Он отметил, что расширяется число банков и институтов развития, участвующих в процессе финансирования: сейчас их около восьмидесяти

По словам премьер-министра, странам ЕАЭС необходимо и далее укреплять связи между промышленными предприятиями, налаживать обмен технологиями и "в целом вести скоординированную политику союза, чтобы обеспечить независимость ключевых отраслей от иностранных решений и повысить конкурентоспособность стран "пятерки", заявил Мишустин. Он отметил, что по итогам ЕМПС планируется утвердить изменения в порядок разработки и реализации межгосударственных программ в промышленной сфере.

Премьер напомнил, что ЕАЭС намерен распространить поддержку кооперационных проектов на сельскохозяйственные инициативы. "За десять лет существования союза объем производства сельскохозяйственной продукции в "пятерке" увеличился более чем на четверть, что закрывает свыше 90% внутренних потребностей. Предоставление дополнительной помощи нашим сельхозпроизводителям существенно укрепит продовольственную безопасность, простимулирует появление новых технологичных предприятий, послужит росту взаимной торговли, а, самое главное, наши граждане получат более широкий ассортимент качественных продуктов питания", - отметил премьер-министр.

Механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации был запущен в ЕАЭС в 2024 году. Он предполагает, что около 10% средств, поступающих в бюджет союза от взимания антидемпинговых пошлин, будет направляться на субсидирование кредитов под проекты промкооперации. Субсидия должна покрывать стоимость кредита в размере ключевой ставки государства, в котором реализуется проект, при этом ее максимальный объем по одному проекту в год не может превышать эквивалента 350 млн российских рублей. Максимальная ставка банка, участвующего в механизме, не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%.