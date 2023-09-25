Программу докапитализации "Росгеологии" в 2024 году могут сократить в 4 раза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Программу докапитализации АО "Росгеология" в 2024 году планируется сократить. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс".

"Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" обусловлено: (...) уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества "Росгеология" (...) в 2024 году на 1500 млн рублей по сравнению с объемами, утвержденными законом №466-ФЗ, в связи с перераспределением на иные мероприятия государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", - говорится в документе.

Закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (N466-ФЗ) предполагал докапитализацию "Росгео" в 2024 году на 2 млрд рублей. Таким образом, объем вложений в уставный капитал может сократиться в 4 раза до 500 млн рублей.

Изначально программа докапитализации "Росгеологии", рассчитанная на трехлетний период (2022-2024 годы), предполагала ежегодные вложения в уставный капитал в размере 4 млрд рублей.

В феврале 2023 года ее впервые скорректировали, утвердив сокращение взносов в 2023 и 2024 годах с 4 млрд до 2 млрд рублей. В июне текущего года была утверждена вторая корректировка – сокращение взноса 2023 года с 2 млрд рублей до 1 млрд 397 млн 347 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом всех корректировок и в случае утверждения текущей редакции бюджета-2024, программа докапитализации АО "Росгео" в 2022-2024 годах сократится с изначальных 12 млрд рублей до 5,897 млрд рублей.