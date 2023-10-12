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Глава "Росгеологии" прокомментировал сокращение программы докапитализации компании

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Очередное сокращение программы докапитализации АО "Росгео" государством не окажет негативного влияния на деятельность компании, сообщил журналистам глава "Росгеологии" Сергей Горьков в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Там сколько будет, столько будет. В общем, мы основные объемы докапитализации сделали, поэтому так вот сильно мы не нуждаемся в докапитализации. (...) Поэтому... ну сколько будет, будем рады", - сказал он.

По его словам компания находится в процессе формирования бюджета на будущий год.

"Мы пока еще бюджет не утверждали, только с декабря сможем сказать (объем инвестпрограммы - ИФ), когда подобьем контрактную базу. Потому что инвестиции зависят от объема контрактов, будем смотреть", - уточнил Горьков.

Он также напомнил, что за последние 4 года "Росгео" инвестировало более 20 млрд рублей. Как сообщалось, по итогам 2022 года объем инвестиций составил 6,5 млрд рублей.

Ранее со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы сообщалось, что программу докапитализации АО "Росгеология" в 2024 году планируется сократить на 1,5 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными законом № 466-ФЗ, "в связи с перераспределением на иные мероприятия государственной программы РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (№466-ФЗ) предполагал докапитализацию "Росгео" в 2024 году на 2 млрд рублей. Таким образом, объем вложений в уставный капитал может сократиться в 4 раза, до 500 млн рублей.

Изначально программа докапитализации "Росгеологии", рассчитанная на трехлетний период (2022-2024 годы), предполагала ежегодные вложения в уставный капитал в размере 4 млрд рублей.

В феврале 2023 года ее впервые скорректировали, утвердив сокращение взносов в 2023 и 2024 годах с 4 млрд до 2 млрд рублей. В июне 2023 года была утверждена вторая корректировка - сокращение взноса 2023 года с 2 млрд рублей до 1 397 347 000 рублей.

Таким образом, с учетом всех корректировок и в случае утверждения текущей редакции бюджета-2024, программа докапитализации АО "Росгео" в 2022-2024 годах сократится с изначальных 12 млрд рублей до 5,897 млрд рублей.

Росгеология Росгео Сергей Горьков
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