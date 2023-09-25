РФ в 2024 г. намерена увеличить программу развития судостроения на 6,6 млрд руб.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году планирует увеличить на 6,58 млрд рублей субсидии российским судостроителям в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно проекту, объем бюджетного финансирования госпрограммы в 2024 году может вырасти с 11,8 млрд рублей до 18,387 млрд рублей.

В 2025 году финансирование может увеличиться до 16,08 млрд рублей (+5%), в 2026 году - снизиться до 14,08 млн рублей (-8%).

Изменение параметров финансирования по сравнению с запланированными показателями обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования в 2024 году на 6,2 млрд рублей. Кроме того, на восстановление Азовского судоремонтного завода в 2024-2025 годах планируется предоставление субсидий в размере 2 млрд рублей ежегодно.

Объем финансирования другого федерального проекта, который связан с судостроением - "Развитие Северного морского пути" (реализуется в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"), в 2024 году планируется сократить с 44,6 до 40,2 млрд рублей. В 2025 году финансирование может снизиться до 38,8 млрд рублей (-6,5%), в 2026 году - до 29,4 млн рублей (-6,7%).

В рамках реализации проекта "Развитие Северного морского пути" на строительство атомных ледоколов и головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания в 2024 году планируется направить на 4,5 млрд рублей меньше по сравнению с ранее утвержденными объемами. Сокращение финансирования по этим судам в 2025 году может составить 4,2 млрд рублей, в 2026 году - 2,2 млрд рублей.

Согласно документу, финансирование строительства головного атомного ледокола проекта "Лидер" в 2024 году предполагается снизить на 2,089 млрд рублей, в 2025 году - на 2,347 млрд рублей, в 2026 году - на 808 млн рублей. Уменьшение финансирования строительства пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в 2024 году может составить 1,008 млрд рублей, в 2025 году - 741,9 млн рублей, в 2026 году - 608,5 млн рублей. Финансирование строительства шестого серийного универсального атомного ледокола в 2024 году предложено сократить на 546,2 млн рублей, в 2025 году - на 643,1 млн рублей, в 2026 году - на 659,3 млн рублей.

Финансирование строительства третьего и четвертого атомных ледоколов в 2024 году может уменьшиться на 313,9 млн рублей и на 239,8 млн рублей в 2025 году, судна атомно-технологического обслуживания в 2024 году - на 552 млн рублей, в 2025 году - на 260 млн рублей и в 2026 году - на 99,9 млн рублей.

На организацию регулярных перевозок по Северному морскому в 2025 году планируется выделить на 420 млн рублей больше по сравнению с утвержденными ранее объемами. Увеличение финансирования на 1,1 млрд рублей в 2025 году предусмотрено также на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути и организацию регулярных перевозок по СМП.