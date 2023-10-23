В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минвостокразвития подготовило три сценария развития грузооборота по Северному морскому пути (СМП) до 2030 года и с перспективой до 2035 года. Проект доклада правительству в настоящее время согласовывается в министерствах, пишет "Коммерсантъ".

Базовый сценарий предполагает, что ключевые перспективные грузоотправители - "Восток Ойл" "Роснефти", а также проекты "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-1" и "Обский СПГ" НОВАТЭКа - выполняют свои планы, а также не испытывают нехватки в ледоколах и инфраструктурных мощностях. В этом случае грузопоток по Севморпути в 2024 году составит 74 млн тонн, затем он вырастет до 224 млн тонн к 2030 году и до 230 млн тонн к 2035 году, причем до 75% грузопотока будет приходиться на нефть и СПГ. В этом варианте наибольшее влияние на показатели имеет "Восток Ойл", который должен начать отгрузку 30 млн тонн нефти в год уже в 2024 году, а к 2030 году достичь 100 млн тонн в год. Кроме того, сценарий предполагает 30 млн тонн транзитных грузов по СМП к 2030 году.

Оптимистичный сценарии перевозки по Севморпути предполагает рост к 2024 году уже до 81 млн тонн, к 2030 году - до 244 млн тонн, к 2035 году - до 288 млн тонн. Здесь дополнительный рост происходит за счет будущих проектов "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-3" и еще до 12,3 млн тонн СПГ с добычного проекта "Юрхаровнефтегаз", а также проектов освоения Сырадайского месторождения и Таймырского угольного бассейна АЕОН Романа Троценко. При этом учтен отмененный проект "Газпрома" по производству СПГ на Штокмановском месторождении в Баренцевом море: грузопоток с этого проекта предусмотрен на уровне 17 млн тонн в 2028 году и 50 млн тонн в 2035 году. В "Газпроме" это не стали комментировать, "НОВАТЭК" не ответил на запрос издания.

Консервативный сценарий предполагает, что "НОВАТЭК" из-за санкций откажется от реализации проектов "Обский ГХК" и "Арктик СПГ-1", а ряд других проектов, в том числе "Восток Ойл", сдвинутся вправо или их мощность будет сокращена. В этом сценарии грузопоток в 2030 году составит 117 млн тонн и 131 млн тонн к 2035 году, транзитные перевозки будут достигать 38 млн тонн в год. Транзитный грузопоток по Севморпути в 2023 году может составить 4 млн тонн, в 2024 году - 7 млн тонн за счет перенаправления угольной продукции через терминал "Лавна" в Мурманской области.

В документе также приводится мнение "Росатома", который предполагает, что увеличить транзит по СМП к 2030 году можно за счет двусторонних договоренностей с иностранными партнерами о поставках до 50 млн тонн грузов в Китай, 10 млн тонн - в Южную Корею, по 5 млн тонн - в Японию, Вьетнам и Индию, до 3 млн тонн - в Таиланд. Планируется, что в 2024 году ледокольная группировка для обеспечения проводки по СМП будет состоять из восьми атомных и трех неатомных ледоколов, в 2030 году и 2035 году - девяти атомных и пяти неатомных ледоколов.

Как отмечается в проекте документа, к 2035 году может потребоваться дополнительное усиление восточного сектора СМП тремя ледоколами ЛК-60 и еще одним ледоколом проекта "Лидер". "Таким образом, дефицит ледоколов к 2035 году составляет не менее четырех единиц", - пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на документ.

Бюджетные средства на строительство ледоколов в 2024-2026 годах сокращены: для "Лидера" на 6,26 млрд рублей, для трех ЛК-60 - совокупно на 4,64 млрд рублей. Это, как следует из проекта документа, не позволит вводить ледокольный флот в контрактные сроки, а также может привести к "недостижению цели инициативы "Круглогодичный Севморпуть". В "Росатоме" изданию сообщили, что сроки поставки ледоколов регламентированы нормативными актами правительства и госконтрактами, "никаких изменений в этих документах нет".