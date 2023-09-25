Газпромбанк и "Мечел" договорились о реструктуризации долга

Часть задолженности компании будет прощена

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) заключил с горно-металлургической компанией "Мечел" и "Челябинским металлургическим комбинатом" мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств, говорится в сообщении банка.

Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет "на комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. "Это позволит "Мечелу" существенно снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%", - отмечается в сообщении.

ГПБ приобрел в полном объеме все права у иностранного кредитора по кредитному договору от 2010 года, заключенному с "Челябинским металлургическим комбинатом", предоставленному в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств иностранных государств, говорится в сообщении металлургической компании.

Решение о мировом соглашении 25 сентября утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд, уточнили в банке.

"Мечел" не имеет неурегулированных обязательств по кредитам, привлеченным в российских финансовых организациях, отмечается в сообщении компании.

Как сообщалось, 17 суд июля удовлетворил иск ГПБ о взыскании с "Мечела" и ЧМК $244,2 млн (около $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов). Долг, согласно решению, должен был взыскиваться с ответчиков солидарно в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Суд признал ответчиков обязанными лицами перед ГПБ.

Газпромбанк заявил свои требования на основании заключенного в 2010 году кредитного договора, а также договора финансового участия, по которому BNP Paribas выделял ЧМК полученные от ГПБ денежные средства, а "Мечел" выступил поручителем по кредиту. Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 года, однако последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 года.

На конец первого полугодия 2023 года чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов составил 255,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с данными на конец 2022 года на 10%. Структура кредитного портфеля изменилась за счет погашения обязательств, роста ставок по кредитам в валюте и ослабления курса рубля и на 30 июня составляла: 52,8% в рублях, 30,9% в евро, 5,9% в долларах и 10,4% в юанях. Доля банков с государственным участием - 82%. Соотношение чистого долга к EBITDA составляло 3,4х по сравнению с 2,0х на конец 2022 года.