"Мечел" договорился о переносе погашения 35 млрд рублей основного долга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Мечел" в конце 2024 года договорился с кредиторами о переносе сроков погашения 35 млрд рублей основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, говорится в отчете компании.

Также компания привлекла у одного из российских банков кредит с лимитом 28 млрд рублей на пополнение оборотного капитала сроком до 2030 года. Кроме того, на 31 декабря 2024 года у "Мечела" был неиспользованный остаток по кредитным соглашениям на 11,1 млрд рублей.

"Прочие существенные условия в договорах остались неизменными по сравнению с изначальными договорами. Эти договоренности позволят группе снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах, обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности и при нормализации рыночных условий своевременно погасить долг. Группа (...) имеет возможности привлечения дополнительного финансирования от российских банков для осуществления платежей, предусмотренных графиками кредитных соглашений на ближайшие двенадцать месяцев после отчетного периода", - сообщается в отчете.

Общий долг "Мечела" на конец 2024 года составлял 230,8 млрд рублей, в том числе к погашению по требованию подлежало 221,7 млрд рублей. Компания поясняет, что к 31 декабря не получила вейверы от нескольких российских банков, в результате чего все обязательства по кредитным договорам с нарушениями ковенантов были отражены как краткосрочные.

На дату утверждения отчетности за 2024 год "Мечел" не получал требований о досрочном погашении долга.

Чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов на конец прошлого года составил 259,4 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 4,6х по сравнению с 2,9х на конец 2023 года.

Почти по всему долгу "Мечела" (95% кредитного портфеля) установлены плавающие ставки. Текущая стоимость долгового портфеля группы составляет 20,7%.

В рублях номинировано 85% долга меткомпании. Доля банков с госучастием составляет 87%.

"Обсуждение реструктуризации оставшейся неурегулированной задолженности с иностранными банками в размере 3% от общей суммы обязательств было приостановлено в связи со сложившейся геополитической ситуацией. Обсуждение реструктуризации может быть возобновлено, когда появится больше ясности в отношении операций, подпавших под перекрестные ограничения на европейском и российском финансовых рынках", - сообщает "Мечел" в отчете.

В 2020 году "Мечел" договорился с основными кредиторами - Газпромбанком и ВТБ - о реструктуризации долга. Срок погашения был продлен на семь лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Grace-периода реструктуризация не предполагала.

Летом 2023 года суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с "Мечела" и входящего в группу "Челябинского металлургического комбината" суммарно $244,2 млн ($154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов). Осенью стороны заключили мировое соглашение, условия которого предусматривали выплату долга в течение двух лет "на комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Это позволило "Мечелу" сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%.

"Прочие существенные условия в договорах остались неизменными по сравнению с изначальными договорами. Эти договоренности позволят группе снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах, обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности и при нормализации рыночных условий своевременно погасить долг. Группа (...) имеет возможности привлечения дополнительного финансирования от российских банков для осуществления платежей, предусмотренных графиками кредитных соглашений на ближайшие двенадцать месяцев после отчетного периода", - сообщается в отчете.