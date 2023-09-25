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"Меркатор" наладит производство электромобилей для коммунального хозяйства

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Меркатор Холдинг", крупный производитель спецтехники, планирует запустить в первом квартале 2024 года на территории ОЭЗ "Технополис Москва" производство коммунальной техники на электрическом приводе, сообщил "Интерфаксу" президент холдинга Александр Белогорцев.

Объем инвестиций в запуск производства он не уточнил.

Контракты на поставку спецтехники компания пока с потенциальными покупателями не подписывала.

"На данный момент есть потребность дорожно-коммунальной отрасли в электрификации малогабаритных машин. Мы эту потребность знаем, тенденции развития отрасли видим и в их русле работаем. Выпустив в конце 2023 - начале 2024 года соответствующий продукт мы не только сможем оценить реакцию рынка, чтобы скорректировать объемы будущего производства, но и - что особенно важно - получить от клиентов обратную связь в виде пожеланий по техническим особенностям и спецификации техники. Фактически речь идет о создании некого базиса, который мы сможем дорабатывать и кастомизировать под запросы конкретных клиентов", - пояснил Белогорцев.

"Меркатор" планирует выпустить в первый год после старта производства порядка сотни электромобилей. В дальнейшей перспективе ежегодно будет производиться порядка двухсот единиц коммунальной техники на электрическом приводе.

Первые машины планируется поставлять в Москву.

ООО "Меркатор Холдинг" производит на предприятии в Калуге крупную технику для уборки автодорог, малую коммунальную технику. Завод был введен в 2014 году. Инвестиции в производство за все время превысили 1,5 млрд рублей.

Технополис Москва Калуга Александр Белогорцев Меркатор
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