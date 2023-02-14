Производитель коммунальной техники "Меркатор" снизил производство на 9%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Меркатор Холдинг" в 2022 году выпустил 565 коммунальных автомобилей, что на 8,6% меньше, чем в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент холдинга Никита Сидоров.

"Эта цифра, с нашей точки зрения, очень неплохая для столь неординарного года, когда в первом квартале перспективы второго полугодия практически не просматривались", - отметил он и объяснил сокращение производства необходимостью ускорить импортозамещение отдельных компонентов.

"Когда началась история с санкциями, часть поставщиков заявила о невозможности исполнения своих обязательств перед предприятием. Нам потребовалась срочная замена одних автокомпонентов на другие, что в свою очередь привело к необходимости оперативного редизайна некоторых систем машин. Инженерные службы успешно выполнили задачу, но немного затянулись сроки поставки новых компонентов из-за изменившейся логистики", - сказал Сидоров.

Количество заказов, как и в 2021 году, превышало возможности производства. Летом, реагируя на растущий рынок, "Меркатор" арендовал дополнительный производственный цех в Калуге, чтобы увеличить объем выпуска уже к началу зимнего сезона, на который традиционно приходится пик продаж.

"В 2022 году мы наконец-то разделили производство на две части: "черное" - всё что связано с металлообработкой и "белое" - сборочные функции. Помимо этого, к концу года стало поступать ранее заказанное оборудование для расширения собственных компетенций по металлообработке", - сказал старший вице-президент холдинга.

Компания по-прежнему планирует построить вторую очередь завода в Калуге, но сроки строительства пока не определяет: перспективы расширения производства зависят от стабильности объёма заказов.

"Меркатор Холдинг" производит на предприятии в Калуге крупную технику для уборки автодорог, малую коммунальную технику и мусоровозы. Завод был введен в 2014 году. Инвестиции в производство за все время превысили 750 млн рублей.

Благодаря запуску второй очереди завод "Меркатор Холдинга" может увеличить производство коммунальной техники до 1 тысячи машин в год. Объем инвестиций в расширение предприятия по состоянию на 2020 год оценивался в 773,7 млн рублей. В новом цехе завода будут производить подметально-вакуумное оборудование для чистки дорог от пыли, грязи и снега, механические пылесосы и поливомоечное оборудование для летней уборки улиц, мусоровозное оборудование с автозагрузкой для сбора, уплотнения и транспортировки бытовых отходов, а также дополнительные отдельные виды навесного оборудования.