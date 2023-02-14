Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Производитель коммунальной техники "Меркатор" снизил производство на 9%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Меркатор Холдинг" в 2022 году выпустил 565 коммунальных автомобилей, что на 8,6% меньше, чем в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент холдинга Никита Сидоров.

"Эта цифра, с нашей точки зрения, очень неплохая для столь неординарного года, когда в первом квартале перспективы второго полугодия практически не просматривались", - отметил он и объяснил сокращение производства необходимостью ускорить импортозамещение отдельных компонентов.

"Когда началась история с санкциями, часть поставщиков заявила о невозможности исполнения своих обязательств перед предприятием. Нам потребовалась срочная замена одних автокомпонентов на другие, что в свою очередь привело к необходимости оперативного редизайна некоторых систем машин. Инженерные службы успешно выполнили задачу, но немного затянулись сроки поставки новых компонентов из-за изменившейся логистики", - сказал Сидоров.

Количество заказов, как и в 2021 году, превышало возможности производства. Летом, реагируя на растущий рынок, "Меркатор" арендовал дополнительный производственный цех в Калуге, чтобы увеличить объем выпуска уже к началу зимнего сезона, на который традиционно приходится пик продаж.

"В 2022 году мы наконец-то разделили производство на две части: "черное" - всё что связано с металлообработкой и "белое" - сборочные функции. Помимо этого, к концу года стало поступать ранее заказанное оборудование для расширения собственных компетенций по металлообработке", - сказал старший вице-президент холдинга.

Компания по-прежнему планирует построить вторую очередь завода в Калуге, но сроки строительства пока не определяет: перспективы расширения производства зависят от стабильности объёма заказов.

"Меркатор Холдинг" производит на предприятии в Калуге крупную технику для уборки автодорог, малую коммунальную технику и мусоровозы. Завод был введен в 2014 году. Инвестиции в производство за все время превысили 750 млн рублей.

Благодаря запуску второй очереди завод "Меркатор Холдинга" может увеличить производство коммунальной техники до 1 тысячи машин в год. Объем инвестиций в расширение предприятия по состоянию на 2020 год оценивался в 773,7 млн рублей. В новом цехе завода будут производить подметально-вакуумное оборудование для чистки дорог от пыли, грязи и снега, механические пылесосы и поливомоечное оборудование для летней уборки улиц, мусоровозное оборудование с автозагрузкой для сбора, уплотнения и транспортировки бытовых отходов, а также дополнительные отдельные виды навесного оборудования.

Меркатор Калуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Brent подешевела до $86,01 за баррель

Коррекция топливного демпфера позволит бюджету сэкономить до 300 млрд рублей до конца года

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });