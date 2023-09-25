"ВСМПО-Ависма" включена в список экспортных ограничений Минторга США

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ВСМПО-Ависма" включено в список предприятий (Entity list), подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR).

Всего в список было добавлено почти три десятка юрлиц из России, Китая, ОАЭ, Финляндии, Германии, Омана и Пакистана, сообщило в понедельник Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Эти предприятия действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США, говорится в сообщении.

Пребывание компании в Entity list означает, что экспортные сделки, в которые оно вовлечено, требуют отдельных лицензий от американских властей. Соответствующие решения принимает комитет, в работе которого участвуют представители Минторга, Госдепартамента, Министерства обороны, Минэнерго, и, если требуется, Минфина США.

В сообщении отмечается, что "ВСМПО-Ависма" напрямую вовлечена в поставки титана и титановых продуктов для российского ОПК, следовательно, классифицируется как "военный конечный пользователь".

Попадание в Entity list не означает наложения на предприятие блокирующих санкций (это SDN List, администрируемый министерством финансов). Блокирующие санкции против "ВСМПО-Ависма" обсуждались еще в прошлом году Евросоюзом, но не были одобрены в связи с тем, что авиастроительная промышленность ЕС сильно зависит от поставок российского титана.